Брутальный Киану Ривз и весельчак Том Хэнкс появились на красной дорожке «Истории Игрушек 4» (фоторепортаж)

Мировая премьера одного из самых добрых детских фильмов выйдет на большие экраны уже 20 июня.

Голливудские актеры Том Хэнкс и Киану Ривз присоединиись к коллегам во время мировой премьеры последней части популярной детской франшизы «Toy Story 4».

Актер, чьим голосом с 1995-го года разговаривает симпатичный ковбой Вуди вместе с Тимом Алленом (Buzz Lightyear) и Энни Поттс (Little Bo Peep) официально открыли картину в Лос-Анджелесе.

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Звезды с удовольствием позировали для поклонников во время показа Disney Pixar в El Capitan во вторник вечером, пишет on-hit.ru.

Мировая премьера одного из самых добрых детских фильмов выйдет на большие экраны уже 20 июня. По сюжету, Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки и тиранозавр Рекс снова соединились, теперь уже в доме своей новой хозяйки, девочки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. С первого же дня в садике, девочку с ее друзьями будут ждать путешествия с погонями и знакомства с новыми игрушками.