Скелет: Лобода напугала фанатов жутким фото
16:32, 11 июня 2019Звезды
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Певица надела длинную белую футболку, а на лицо нанесла грим скелета. Получилось довольно жутковато.
Лобода предстала в образе из нового клипа / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая любит появляться на публике в эпатажных образах, напугала фанатов новым снимком. Певица предстала в образе из нового клипа.
Снимок опубликован на ее странице в Instagram.
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Певица надела длинную белую футболку, а на лицо нанесла грим скелета. Получилось довольно жутковато.
"Но я сегодня не готова говорить об этом, времени нет и желания нет", - подписала снимок Лобода. По предположениям фанатов єто строчка из ее новой песни.
Как сообщал УНИАН, Лазарев поскандалил с Лободой на музыкальной премии в Москве.
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