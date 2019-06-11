Скелет: Лобода напугала фанатов жутким фото

Певица надела длинную белую футболку, а на лицо нанесла грим скелета. Получилось довольно жутковато.

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит появляться на публике в эпатажных образах, напугала фанатов новым снимком. Певица предстала в образе из нового клипа.

Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Читайте такжеЭмили Ратаковски с откровенным декольте и мужчина в платье: самые яркие наряды звезд на Tony Awards (фоторепортаж)

Певица надела длинную белую футболку, а на лицо нанесла грим скелета. Получилось довольно жутковато.

"Но я сегодня не готова говорить об этом, времени нет и желания нет", - подписала снимок Лобода. По предположениям фанатов єто строчка из ее новой песни.

Как сообщал УНИАН, Лазарев поскандалил с Лободой на музыкальной премии в Москве.