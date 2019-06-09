Светлана Лобода в жаркой позе "засветила" нижнее белье (фото)
03:47, 09 июня 2019Звезды
60 0
Лобода стала лучшей исполнительницей года на премии "Муз-ТВ".
Лобода восхитила сеть / фото instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала, как репетирует перед выходом на сцену российской музыкальной премии "Муз-ТВ".
Читайте такжеНастя Каменских разочаровала сеть новым фото: "Еще б грудь побольше"
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. "За 5 минут. Репетируем везде", - подписала артистка кадр, на котором она лежит на полу в серебристом блестящем мини-платье с объемными рукавами. При этом "суперзвезда" "засветила" черные трусики.
"Платье мне не понравилось!", "Когда устала, пока одевалась", "Шикарная", "Огонь", "Горячая", "Бомба", - пишут в комментариях к фото.
Как сообщалось, украинская певица Светлана Лобода 4 июня представила фанам новый клип на песню "Пуля-Дура".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter