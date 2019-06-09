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Светлана Лобода в жаркой позе "засветила" нижнее белье (фото)

03:47, 09 июня 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть / фото instagram.com/lobodaofficial

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Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. "За 5 минут. Репетируем везде", - подписала артистка кадр, на котором она лежит на полу в серебристом блестящем мини-платье с объемными рукавами. При этом "суперзвезда" "засветила" черные трусики.

"Платье мне не понравилось!", "Когда устала, пока одевалась", "Шикарная", "Огонь", "Горячая", "Бомба", - пишут в комментариях к фото.

Как сообщалось, украинская певица Светлана Лобода 4 июня представила фанам новый клип на песню "Пуля-Дура".

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Теги: #фото#Светлана Лобода