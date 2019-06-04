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"В костюме скелета и с розовыми волосами": Лобода выпустила долгожданный клип на песню "Пуля-дура"

16:54, 04 июня 2019
Звезды
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Клипа опубликован на YouTube-канале певицы.

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На видео Лобода предстает в нескольких образах: то она танцует на столе в ультракоротком мини, то позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующим макияжем. Она также появляется в клипе с ярко-розовыми волосами. 

"Лобода вы большая молодец, клип мне понравился клип классный", "Каждый клип это просто шедевр, теперь я понимаю, почему она лучшая певица. Светочка, это очередная бомба", "Очень горячо!", - прокомментировали пользователи работу певицы.

 

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Теги: #певица#Светлана Лобода