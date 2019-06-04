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"Секси!": Настя Каменских в белье и халатике завела сеть (фото)

13:03, 04 июня 2019
Звезды
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Каменских снялась в белье /  скриншот

Снимок появился в ее Instagram.

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Девушка позирует в белом бюстье и такого же цвета халате. На голове у певицы ее "фирменные" кудряшки.

"Секси", "Настя,ты красавица!", "Ляля", "Вы очаровательная нежность!", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, Лорак из Нью-Йорка заинтриговала фанатов новым обещанием.

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Теги: #певица#Настя Каменских