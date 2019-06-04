"Секси!": Настя Каменских в белье и халатике завела сеть (фото)
13:03, 04 июня 2019Звезды
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Девушка позирует в белом бюстье и такого же цвета халате.
Каменских снялась в белье / скриншот
Одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса Настя Каменских в очередной раз завела сеть откровенным фото.
Снимок появился в ее Instagram.
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Девушка позирует в белом бюстье и такого же цвета халате. На голове у певицы ее "фирменные" кудряшки.
"Секси", "Настя,ты красавица!", "Ляля", "Вы очаровательная нежность!", - написали поклонники.
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