"С Лазаревым?": Лорак из Нью-Йорка заинтриговала фанатов новым обещанием (фото)

Певица намекнула, что ее поклонников скоро ждет сюрприз – ее новый клип.

Украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников свежим фото.

Снимок размещен в ее Instagram.

Лорак предстала в образе и даже заявила о начале новой жизни. Также певица намекнула, что ее поклонников скоро ждет сюрприз – ее новый клип.

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Пользователи сети в свою очередь принялись негодовать: артистка очень давно обещает новую композицию, однако это лишь слова и клипа до сих пор никто не увидел. При этом много кто написал, что очень давно ждет дуэта с певцом Сергеем Лазаревым.

«Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?», – подписала свой новый снимок певица.

Поклонники написали множество комментариев в адрес Каролины: «А когда дуэт с Лазаревым?», «Каролиш, а скоро - это в этом месяце/году?», «А песня будет весёлая или грустная?», «ГОТОВЫ! всегда ждём сильно, прекрасная новость!», «Когда дуэт с Лазаревым», «Люблю вас очень, счастья вам, и вашей доченьки.», «Ждееем ооочень», «Каролина, мы все ждём дуэт с Лазаревым, скоро будет?», - написали в комментариях.