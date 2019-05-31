У режиссера "Ночного дозора" нашли тяжелое заболевание – СМИ

Сейчас российский режиссер Тимур Бекмамбетов проходит терапию.

У режиссера фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Накануне режиссер обратился в московскую больницу и прошел обследование. Оказывается, ранее Бекмамбетову удалили щитовидную железу. Сейчас провели повторное обследование, после него режиссеру назначили лечение», - говорится в сообщении.

Сейчас Бекмамбетов проходит терапию.

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Напомним, российский режиссер Тимур Бекмамбетов получив свою известность в 2004-2005 годах, сняв фильмы «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». В 2005 году режиссер был приглашен в Голливуд.

В 2007 году был режиссёром фильма «Ирония судьбы. Продолжение». В 2008 году снял в Голливуде фильм «Особо опасен». В 2009 году продюсировал мультфильм «9» (совместно с Тимом Бёртоном) и фильм «Чёрная Молния». В середине 2012 года на экраны вышла картина «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», в которой Бекмамбетов выступил в качестве режиссёра. В 2016 году Бекмамбетов снял провальный фильм «Бен-Гур».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе, его ввели в искусственную кому, а через два дня доставили в Москву на лечение. В конце апреля его выписали из больницы, и он уже приступил к работе.