"К любимому приехала": Лобода покорила сеть своей улыбкой на фото из Германии

Подписчики предположили, что певица приехала к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым ей приписывают роман.

Сбежавшая в РФ украинская певица Светлана Лобода покорила сеть роскошным образом в платье тигровой расцветки.

Читайте также"Пышечка": Лобода показала свою однолетнюю дочь (фото)

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она красуется в длинном блестящем платье, выполненном полностью из пайеток. Подчеркивает фигуру артистки широкий пояс на талии.

В комментариях фанаты усыпали Лободу комплиментами и подметили одну деталь: геолокацией к фото указан немецкий город Мюнхен. Подписчики предположили, что певица приехала к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым ей приписывают роман.

"Не на концерт ли группы Rammstein приехали?", "К любимому приехала", "Потрясная, улыбайтесь чаще", "Улыбаться вам к лицу", "Она необыкновенна. Улыбка - просто космос", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода в платье с экстремальным декольте и ярко-желтыми волосами похвасталась российскими наградами.