Лобода в платье с экстремальным декольте и ярко-желтыми волосами похвасталась российскими наградами (фото)

Лобода появилась на росийской премии "РуТВ", где получила сразу несколько наград.

Украинская певица Светлана Лобода в воскресенье поделилась с поклонниками свежими фото. Артистка примерила необычный образ: жёлтый парик, белую шляпу и сапоги-сетку.

Снимок размещен в Instagram артистки.

Читайте такжеИзвестная украинская группа ставит свои концерты "на паузу"

Фигуру исполнительницы подчеркнул серебристый наряд с откровенным декольте. В таком образе Лобода появилась на росийской премии "РуТВ", где получила сразу несколько наград.

«Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне по-прежнему кажется, что все только начинается», – подписала Лобода снимок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter