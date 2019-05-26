Лобода в платье с экстремальным декольте и ярко-желтыми волосами похвасталась российскими наградами (фото)
14:21, 26 мая 2019Звезды
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Лобода появилась на росийской премии "РуТВ", где получила сразу несколько наград.
Украинская певица Светлана Лобода в воскресенье поделилась с поклонниками свежими фото. Артистка примерила необычный образ: жёлтый парик, белую шляпу и сапоги-сетку.
Снимок размещен в Instagram артистки.
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Фигуру исполнительницы подчеркнул серебристый наряд с откровенным декольте. В таком образе Лобода появилась на росийской премии "РуТВ", где получила сразу несколько наград.
«Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне по-прежнему кажется, что все только начинается», – подписала Лобода снимок.
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