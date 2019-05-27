"Что с собой сделала?": Ани Лорак поразила сеть внешним видом (фото)

Многие считают, что Лорак увлеклась пластическими операциями, не веря в ее натуральную красоту.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в пудровом латексном платье. В кадре "дива" позирует на фоне стены.

На Ани Лорак обрушилась волна критики из-за нового снимка. Многие пользователи сети считают, что певица увеличила губы и грудь.

"Вся накачалась, а была красотка", "Что с собой сделала?", "Тюнинг", "Так много пластики", "Сплошная пластика", - пишут в сети.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поразила сеть провокационной фотографией, на которой предстала в нижнем белье.

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