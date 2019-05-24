Тина Кароль шокировала сеть откровенным фото

Судя по комментариям, поклонники поп-звезды не ожидали увидеть такой снимок.

Популярная украинская певица Тина Кароль поразила сеть провокационной фотографией, на которой предстала в нижнем белье.

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На странице в Instagram артистка разместила черно-белое фото, на котором позирует в бюстгальтере и трусах. Исполнительница игриво улыбается.

Фаны написали много положительных комментариев в адрес Тины Кароль: "Очень неожиданно", "Нескромно", "Вот это да шок", "Сначала не поняла, кто это", "Красавица", "Очаровательная".

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, опубликовала свадебное фото, где они с Потапом стоят у алтаря.

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