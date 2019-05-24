"Розовая королева": Брежнева очаровала сеть нежным образом в кутюрном платье (фото, видео)

Певица стала лицом новой коллекции известного бренда.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева покорила сеть нежным образом в воздушном розовом платье.

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В своем Instagram певица рассказала, что её посчастливилось стать лицом новой коллекции бренда кутюрных платьев Giambattista Valli, разработанной совместно с H&M.

Подписчикам певицы нежный образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.

"Вы прекрасны", "Сказочный образ", "Розовая королева", "Алиса в стране чудес", "Маленькая девочка в розовом платьице, как трогательно, Вера","Зефирка", "Нежность", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, недавно Брежнева предстала в более смелом и даже дерзком образе.

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