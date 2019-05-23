Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом / фото instagram.com/ververa
"Хищница": экс-"виагра" в дерзком мини продемонстрировала стройные ноги (фото)
19:03, 23 мая 2019Звезды
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Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков: одним дерзкий образ понравился, другие сочли его вульгарным.
Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом / фото instagram.com/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева покорила сеть новым стильным образом.
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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в коротком леопардовом платье.
Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков: одним дерзкий образ понравился, другие сочли его вульгарным.
"Красотка", "Как стерва", "Необычный образ, но выглядит круто", "Честно, похоже на дешёвую проститутку", "Хищница", "Просто красотка", "Как всегда восхитительна", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/ververa
Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева в латексном образе взбудоражила сеть.
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