"Хищница": экс-"виагра" в дерзком мини продемонстрировала стройные ноги (фото)

Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков: одним дерзкий образ понравился, другие сочли его вульгарным.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева покорила сеть новым стильным образом.

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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в коротком леопардовом платье.

Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков: одним дерзкий образ понравился, другие сочли его вульгарным.

"Красотка", "Как стерва", "Необычный образ, но выглядит круто", "Честно, похоже на дешёвую проститутку", "Хищница", "Просто красотка", "Как всегда восхитительна", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева в латексном образе взбудоражила сеть.

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