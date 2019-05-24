Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным (фото, видео)

Влюбленные не стеснялись проявлять свои чувства на публике - они обнимались и целовались возле свадебной арки.

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба одной из самых таинственных пар украинского шоу-бизнеса - Насти Каменских и Потапа. На торжестве было замечено много звездных гостей, среди которых была и бывшая супруга рэпера Ирина Горовая.

Продюсер появилась на празднике в коротком белоснежном платье со шлейфом сбоку и в компании нового бойфренда. Судя по публикациям в соцсетях, им является бизнесмен Евгений Артюхов.

Влюбленные не стеснялись проявлять свои чувства на публике - они обнимались и целовались возле свадебной арки.

Ирина Горовая также устроила на вечеринке танцевальный батл, но только не со своим избранником, а с мужем своей подопечной Нади Дорофеевой - Владимиром Дантесом.

Как сообщал УНИАН, свадьба Насти Каменских и Потапа прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" отечественного шоу-бизнеса.

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