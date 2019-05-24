Сердючка зажгла на сцене, а Кароль спела босиком: как звезды гуляли на свадьбе Потапа и Насти (фото, видео)

Свадьбу Потапа и Насти Каменских посетили Тина Кароль, Верка Сердючка, Нина Матвиенко, Юрий Никитин и Ольга Горбачева, Оля Полякова. Ведущими мероприятия выступили Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

23 мая продюсер Потап и певица Настя Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанных комплексов под Киевом.

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Пара обменялась обетами в одном из загородных ресторанов итальянской кухни. Поздравить молодоженов приехали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

На празднике были Нина Матвиенко, Юрий Никитин и Ольга Горбачева, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Владимир Остапчук с женой. Оля Полякова, которая проводила онлайн-трансляцию события. Ведущими мероприятия выступили Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Тина Кароль подготовила новоиспеченным мужу и жене музыкальный подарок. Тина исполнила несколько своих хитов, один из которых "Намалюю тобі зорі".

Конечно, не обошлось на свадьбе и без Верки Сердючки, которая вместе с мамой зажгла на сцене. Мама звезды даже умудрилась раздеть ведущего Владимира Остапчука.

Кроме Кароль и Сердючки своими песнями порадовали молодоженов их мамы, а также крестная Насти Каменских Алла Кудлай.

Традиционно, под вечер молодожены разрезали немалый свадебный торт, в котором вымазали друг друга.

После официальной церемонии бракосочетания жених и невеста исполнили свой первый танец. Каменских и Потап растрогали гостей медленным танцем под собственные лирические композиции.

Как сообщал УНИАН, ранее появилось трогательное видео первого поцелуя молодоженов Потапа и Каменских.

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