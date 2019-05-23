"Страдают артисты”: расстроенный Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса.

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».

Свое мнение он высказал газете «КП». По его словам, все уже устали от «порядком поднадоевших» манипуляций с голосами жюри.

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«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», - ответил исполнитель.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 мая, организаторы музыкального конкурса Евровидение пересмотрели итоги состязания. Ранее судейская команда от Беларуси раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри от этой страны отстранили за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования». Именно эти голоса решили пересмотреть организаторы «Евровидения».

Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл. Несмотря на это, он так и остался на третьем месте. Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Беларусь поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.

Российский продюсер Виктор Дробыш рассказал о намерении подать в суд на Европейский вещательный союз.