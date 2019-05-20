"Сделали врагом народа": российский продюсер устроил скандал после Евровидения
Российский продюсер Виктор Дробыш рассказал о намерении подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU).
Об этом сообщает РИА «Новости». Пожаловаться в суд он хочет из-за скандала на Евровидении-2019, от участия в голосовании в финале которого отстранили Беларусь.
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«Они нанесли огромный урон и отношениям России с Беларусью, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа», - негодует Дробыш, который привез на Евровидение белорусскую певицу Зену.
По словам продюсера, в последний момент организаторы шоу отдали представителям Беларуси конверт и заставили объявить результаты, которые якобы сами придумали. «Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», - подчеркнул Дробыш.
Как сообщал УНИАН, белорусское жюри Евровидения-2019 было дисквалифицировано перед финалом соревнования из-за разглашения информации о том, за кого оно проголосовало в первом полуфинале.