"Сделали врагом народа": российский продюсер устроил скандал после Евровидения

По словам продюсера Дробыша, в последний момент организаторы шоу отдали представителям Беларуси конверт и заставили объявить результаты, которые якобы сами придумали.

Российский продюсер Виктор Дробыш рассказал о намерении подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU).

Об этом сообщает РИА «Новости». Пожаловаться в суд он хочет из-за скандала на Евровидении-2019, от участия в голосовании в финале которого отстранили Беларусь.

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«Они нанесли огромный урон и отношениям России с Беларусью, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа», - негодует Дробыш, который привез на Евровидение белорусскую певицу Зену.

По словам продюсера, в последний момент организаторы шоу отдали представителям Беларуси конверт и заставили объявить результаты, которые якобы сами придумали. «Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», - подчеркнул Дробыш.

Как сообщал УНИАН, белорусское жюри Евровидения-2019 было дисквалифицировано перед финалом соревнования из-за разглашения информации о том, за кого оно проголосовало в первом полуфинале.

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