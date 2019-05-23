Instagram Марго Робби
Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике (фото)
07:01, 23 мая 2019Звезды
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Судя по снимкам, Робби находится в отличной физической форме. На теле девушки не видно ни грамма лишнего жира.
Instagram Марго Робби
Голливудская суперзвезда Марго Робби порадовала своих фанатов откровенным снимком.
Фотографам удалось заснять девушку отдыхающей у бассейна.
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На Марго был обтягивающий белый купальник, который подчеркнул ее грудь. На фото, в том числе видны и соски.
Судя по снимкам, Робби находится в отличной физической форме. На теле девушки не видно ни грамма лишнего жира.
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