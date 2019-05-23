Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике (фото)

Судя по снимкам, Робби находится в отличной физической форме. На теле девушки не видно ни грамма лишнего жира.

Голливудская суперзвезда Марго Робби порадовала своих фанатов откровенным снимком.

Фотографам удалось заснять девушку отдыхающей у бассейна.

Читайте также"Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой": известный советский певец попал в реанимацию

На Марго был обтягивающий белый купальник, который подчеркнул ее грудь. На фото, в том числе видны и соски.

Судя по снимкам, Робби находится в отличной физической форме. На теле девушки не видно ни грамма лишнего жира.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль в кроваво-красном платье оголила стройные ноги и взорвала Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter