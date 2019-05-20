"Мощная речь": украинские звезды поделились впечатлениями от инаугурации Зеленского
Состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Украинские артисты, которые поддержали новоизбранного главы страны во время выборов, в соцсетях выразили свою реакцию относительно его инаугурации.
Украинская балерина Екатерина Кухар призналась, что в этот момент находилась в США, однако не смогла пропустить инаугурацию, даже тогда, когда по местному времени на часах был час ночи.
"Первый раз в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... Восхищена! Меня даже не остановило американское время (тут час ночи)! По-человечески, от сердца и со стальной волей. Таким и должен быть настоящий мужчина и президент нашей страны", - написала Кухар.
Первый раз в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... Восхищена! Меня даже не остановило американское время (тут час ночи)! По-человечески, от сердца и со стальной волей...... Таким и должен быть настоящий мужчина и президент нашей страны. @zelenskiy_official I really think that life in Ukraine will become better!!! I believe in our future!💙💛 #инаугурация #inauguration #Украина #Ukraine
"Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок", - написала Наталья Могилевская.
Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди у власти перестанут воровать и «деребанить» бюджет - Украина поднимется всего за пару лет. А если недра Украины начнут работать на нас, если будут запущены производства- поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть свершатся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь. #украина #инаугурацияпрезидента #инагурация #натальямогилевская #могилевская #ятанцевала
"Владимир, дай Бог! Сохраним Украину вместе!", - призвал известный украинский продюсер Руслан Квинта.
"Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех нас! Владимир справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю", - написал продюсер и клипмейкер Алан Бадоев.
Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР - справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю. Удачи друзья! Мы с Вами, и За Вас! #мойпрезидент @zelenskiy_official
"Поздравляем. Надеемся. Верим", - говорится в сообщении Веры Брежневой.
"Владимир, дай Бог! Верим в лучшее", - пишет Светлана Лобода.
"Речь Владимира Зеленского на инаугурации была мощной и честной! хочется верить только в лучшее! Красивая пара президент и первая леди, не правда ли?", - написала продюсер Нателла Крапивина.
Ранее УНИАН рассказал, как Лобода, Полякова, Потап и другие украинские звезды поздравили Зеленского с победой на выборах.