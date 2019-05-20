"Мощная речь": украинские звезды поделились впечатлениями от инаугурации Зеленского

Украинские артисты, которые поддержали новоизбранного главы страны во время выборов, в соцсетях выразили свою реакцию относительно его инаугурации.

Состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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Украинские артисты, которые поддержали новоизбранного главы страны во время выборов, в соцсетях выразили свою реакцию относительно его инаугурации.

Украинская балерина Екатерина Кухар призналась, что в этот момент находилась в США, однако не смогла пропустить инаугурацию, даже тогда, когда по местному времени на часах был час ночи.

"Первый раз в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... Восхищена! Меня даже не остановило американское время (тут час ночи)! По-человечески, от сердца и со стальной волей. Таким и должен быть настоящий мужчина и президент нашей страны", - написала Кухар.

"Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок", - написала Наталья Могилевская.

"Владимир, дай Бог! Сохраним Украину вместе!", - призвал известный украинский продюсер Руслан Квинта.

"Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех нас! Владимир справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю", - написал продюсер и клипмейкер Алан Бадоев.

"Поздравляем. Надеемся. Верим", - говорится в сообщении Веры Брежневой.

"Владимир, дай Бог! Верим в лучшее", - пишет Светлана Лобода.

"Речь Владимира Зеленского на инаугурации была мощной и честной! хочется верить только в лучшее! Красивая пара президент и первая леди, не правда ли?", - написала продюсер Нателла Крапивина.

Ранее УНИАН рассказал, как Лобода, Полякова, Потап и другие украинские звезды поздравили Зеленского с победой на выборах.

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