Знаменитость убеждена, что Евровидение - это отличный инструмент для продвижения молодых артистов.

Украинская продюсер Ирина Горовая, которая сотрудничает с известной украинской певицей Надеждой Дорофеевой, ответила, что думает о международном песенном конкурсе Евровидение. Она поделилась, есть ли в планах ее подопечной представить Украину на таком шоу.

Евровидение - это конкурс, о котором мечтают тысячи артистов во всем мире. Однако среди них Дорофеевой нет. На вопрос журналистки о том, может ли такое случиться, что однажды нашу страну будет представлять эта исполнительница, Горовая говорит, что это маловероятно.

Дело в том, что Надя уже достигла большого успеха в украинском шоу-бизнесе и на сцене, поэтому ей не нужно продвижение с помощью Евровидения. По мнению Ирины, такой метод продвижения скорее подходит для начинающих певцов, которые делают только первые шаги на пути к успеху.

С помощью конкурса, они могут прославить свое имя на весь мир и стать популярными на родине. А вот что касается Дорофеевой, то продюсер отметила, что у них есть в планах экспортировать ее музыку на международный рынок, но это будет сделано другим методом.

"Я думаю, мы немножко переросли этот конкурс. Хотя никогда не говори "никогда". Но я думаю, что мы будем двигаться какими-то другими путями, инструментами для покорения иностранной аудитории. Но Евровидение - это очень мощный инструмент для начинающих артистов, которые выходят на какой-то уровень", - считает Горовая.

К слову, на днях завершился прием заявок на Нацотбор на "Евровидение-2025". В этом году свои силы решили попробовать почти 400 артистов. Заявки поступали не только из Украины, но и из-за рубежа. В финал отбора пройдут 9 певцов или групп, имена которых будут объявлены в январе следующего года. Само Евровидение пройдет в мае 2025 года в Швейцарии.

Напомним, ранее Мишель Андраде ответила, будет ли участвовать в Нацотборе на Евровидение-2025. Певица назвала своих фаворитов на Нацотборе.

Вас также могут заинтересовать новости: