Украинские музыканты закрепились в лидерах букмекерского рейтинга.

Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2025" в Швейцарии, уже прибыла в страну. Участники коллектива рассказали, с какой целью приехали в страну-хозяйку нынешнего международного конкурса.

В своем Instagram братья Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков опубликовали кадры, на которых показались в аэропорту. Они сообщили, что прилетели в Цюрих, после чего отправятся в Базель, где в этом году будет проводиться музыкальное событие. Приехали они в Швейцарию, чтобы снять посткарды. Это короткие видео, так называемая визитка, которая транслируется на Евровидении перед выступлением участников на конкурсе.

В соцсетях они поделились роликами из самолета и авто и сказали: "Короче, мы в Цюрихе и мы едем в Базель, чтобы снять посткарды".

Видео дня

Как известно, в этом году полуфиналы шоу запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где объявят имя победителя, состоится 17 мая. Группа Ziferblat представит нашу страну с песней "Bird of Pray" и выступит в первом полуфинале. Ранее стало известно, под каким номером представит Украину коллектив.

Похоже, музыканты получили разрешение от Минкульта на выезд за границу. До этого они были неуверены, смогут ли попасть в Европу из-за новых правил министерства. Дело в том, что в феврале ведомство запретило артистам мужского пола призывного возраста пересекать границу.

Какие шансы у Украины на победу на "Евровидении-2025"

Как сообщает сайт Eurovisionworld, сейчас украинская группа занимает 10 место в букмекерском рейтинге. У украинцев есть 2% шансов на победу. В то же время ставки еще могут измениться и от них никак не зависит, какая на самом деле страна станет триумфатором конкурса. Лидером до сих пор остается Швеция с коэффициентом 25%. На втором и третьем месте оказались Австрия и Франция.

Однако в прогнозах на первый полуфинал Украина занимает четвертое место. У артистов 89% шансов на прохождение в финал.

Напомним, ранее Андрей Данилко отказался быть судьей Нацотбора на Евровидение. Знаменитость несколько лет подряд был в судейском кресле шоу, но на этот раз заявил, что больше не появится на песенном конкурсе в Украине. Он ответил, что не так с музыкальным событием.

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