Группа Ziferblat уже прокомментировала новость о своем порядковом номере на конкурсе.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2025" объявили порядок выступлений представителей разных стран во втором и первом полуфиналах, в котором будет участвовать Украина. Стало известно, под каким номером на сцене музыкального события появятся представители нашей страны группа Ziferblat.

Как сообщает сайт "Суспільне Євробачення", украинский коллектив выступит в первом полуфинале международного шоу под номером 5. Участники группы уже прокомментировали новость и отметили, что довольны таким порядковым номером. По их словам, это идеальный номер для появления на сцене Евровидения.

"С нетерпением ждем нашу первую большую встречу в Базеле. 5 - замечательный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это - идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь к финалу", - отметили музыканты.

Видео дня

Перед Украиной свои страны представят артисты из Исландии, Польши, Словении, Эстонии и Испании. Как известно, в Евровидении в этом году примут участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал автоматически попадут страны "Большой пятерки", то есть Великобритания, Германия, Испания и Италия, а также страна-хозяйка Швейцария.

Украинская группа выступит на шоу с песней "Bird of pray". Евровидение запланировано в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы состоятся 13 и 15 июня, а вот гранд-финал, когда объявят победителя международного события, запланирован на 17 мая.

Напомним, ранее участники группы Ziferblat ответили, кто может победить на "Евровидении-2025". Они назвали сразу семь стран, которые, по их мнению, могут занять первое место на конкурсе. Интересно, что мнения братьев Даниила и Валентина Лещинских разделились.

Вас также могут заинтересовать новости: