Знаменитость объяснил, почему в этом году отказался брать участие в конкурсе.

Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, заявил, что больше не будет участвовать в Национальном отборе на Евровидение. Исполнитель объяснил, почему его больше не увидят в судейском кресле шоу и ответил, что не так с конкурсом, по его мнению.

В интервью для юмориста Василия Байдака, певец указал, что отказ от участия в Нацотборе обусловлен только его личными ощущениями. На его решение никто не влиял. Он недоволен форматом шоу. По его словам, проблема не в участниках или судьях, а в режиссуре и общей постановке. Данилко убежден, что организацией конкурса должна заниматься большая команда режиссеров.

Как известно, в 2025 году режиссером музыкального события стал Герман Ненов. Знаменитость говорит, что он должен был бы заниматься только определенной частью конкурса, а не отвечать за весь Нацотбор в целом.

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"Я смотрел Нацотбор. Проблема не в жюри или в участниках, а в режиссуре. Не один Ненов должен быть - он может отвечать за какую-то часть - а какой-то более опытный режиссер. Это очень большой формат и это очень трудно", - сказал Андрей Михайлович.

В этом году звезда сцены отказался быть судьей Нацотбора. Он считает, что формат конкурса, который был в 2025-м - неинтересный. Артисту больше нравится формат с двумя полуфиналами и финалом. Из-за того, что шоу сократили до одного этапа, в нем нет напряжения и драматургии, говорит певец.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, интрига - кто попадет в финал. А теперь уже все решено - что обсуждать?" - добавил Данилко.

К слову, в финале Нацотбора победила группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыканты представят Украину на Евровидении в Базеле, Швейцария, в первом полуфинале 13 мая. Второй полуфинал запланирован на 15 мая. Уже 17 мая состоится гранд-финал международного конкурса, где объявят победителя.

Напомним, ранее букмекеры сделали первые ставки на полуфинал "Евровидения-2025". В первом полуфинале выступит 15 стран, из которых только 10 попадут в финал. Стало известно, какое место в первом этапе музыкальных соревнований может занять Украина и какие у группы Ziferblat шансы на победу.

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