В первом полуфинале выступит 15 стран, из которых только 10 попадут в финал.

Международный конкурс "Евровидение-2025" приближается, а тем временем букмекеры уже сделали первые ставки на первый полуфинал шоу, который запланирован на 13 мая. Стало известно, сколько процентов шансов на проход в финал есть у украинской группы Ziferblat, которая представит нашу страну с песней "Bird of Pray".

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте Odds Eurovision, у Украины есть все шансы попасть в гранд-финал Евровидения 17 мая. На данный момент коллектив из Украины занимает шестое место в списке букмекеров. По их мнению, у музыкантов есть 4% шансов на победу в первом полуфинале. Пока что Ziferblat далеко от лидерских позиций, однако, вероятно, артистам все же удастся выступить в финале.

Как известно, на Евровидении из каждого полуфинала выбирают 10 представителей стран путем голосования зрителей. Поскольку сейчас украинская группа занимает шестую строчку, то у нее есть все шансы попасть в финал. К слову, вместе с Украиной в первом полуфинале на шоу выступят: Швеция, Словения, Эстония, Нидерланды, Албания, Бельгия, Норвегия, Польша, Исландия, Азербайджан, Сан-Марино, Кипр, Хорватия, Португалия.

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Сейчас первое место в рейтинге занимает Швеция. Ее шансы на победу оценивают в 56%. На втором месте оказалась Эстония с 10%, а на третьем - Нидерланды с 9%.

Наименьшие шансы на проход в финал у Азербайджана, Словении, Хорватии, Исландии и Португалии. Букмекеры считают, что их шансы на победу меньше 1%.

Отметим, что Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Второй полуфинал запланирован на 15 мая. В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал попадут 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу.

Напомним, ранее букмекеры обновили ставки относительно победителя "Евровидения-2025". По их рейтингу, украинская группа должна пройти в топ-10 в финале конкурса. А наибольшие шансы на победу, по мнению букмекеров, у Швеции.

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