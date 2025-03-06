Стало известно, кому теперь прогнозируют победу на конкурсе.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится уже в мае. А пока конкурсанты готовятся к участию в шоу, букмекеры постоянно обновляют свои ставки относительно победителя песенного события. По новым данным, Украина стремительно поднялась в рейтинге и попала в топ-10 вокалистов, которым прогнозируют триумф на конкурсе.

Как известно, Украину на Евровидении в этом году будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Именно они стали победителями Нацотбора, что дало им право выступить на международной арене.

За последние несколько дней коллектив, который ранее занимал 11 место в рейтинге, сейчас оказался на 10 месте, сообщает Odds Eurovision. Стоит указать, что до этого украинские артисты вообще были на 19 месте, но в феврале они постепенно улучшили свои позиции.

Видео дня

В то же время букмекеры оценивают шансы на победу Украины всего в 3%. А вот самые большие ставки они делают на Швецию. Сейчас страна, которая еще даже не представила своего конкурсанта, занимает первое место и у нее 17% шансов на победу. На второй строчке оказалась Франция с 12%, а на третьей - Нидерланды.

Отметим, что резкое поднятие Украины в рейтинге связано с постепенным объявлением песен и исполнителей из разных стран. До сих пор еще не все страны определились со своими представителями. Речь идет об Израиле, Португалии, Швеции, Сан-Марино и Грузии.

К слову, ставки букмекеров постоянно меняются и они могут выглядеть иначе после объявления всех конкурсных композиций. Евровидение запланировано на май в городе Базель, Швейцария. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая.

Напомним, ранее представительница Польши на "Евровидении-2025" высказалась о песне группы Ziferblat. Певица Юстина Стечковская исполнила отрывок из конкурсной композиции коллектива и распространила видео в сети.

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