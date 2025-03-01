Реперка думает, что не все зрители поняли смысл ее номера.

Украинская рэперша alyona alyona, которая в 2024 году представляла Украину на Евровидении с Jerry Heil, прокомментировала выступление участницы нынешнего Нацотбора FIЇNKA. Артистка объяснила, что было не так в номере коллеги и что могло ей помешать победить на шоу.

В интервью Сергею Лиховиде знаменитость поделилась впечатлением от выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение. По ее словам, ей понравились несколько выступлений, но было одно, которое довело ее до слез. В частности, певица отметила, что лучше всего выступила, по ее мнению, KRYLATA с песней "Stay True".

Также она высоко оценила постановку и костюм KHAYAT, который участвовал в шоу с треком "Honor" и еще ей понравилась "Абие" с композицией "Дом". Однако у группы Ziferblat, которая одержала победу на Нацотборе, была лучшая постановка конкурсного номера, говорит звезда. Она поделилась, что во время просмотра их выступления, не смогла сдержать слез. Выступление артистов растрогало alyona alyona.

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Правда, того же самого исполнительница не смогла сказать о FIЇNKA. Как известно, на конкурсе рэперша болела именно за нее и призвала поклонников голосовать за певицу и ее песню "Культура" с гуцульскими мотивами. Если композиция произвела впечатление на alyona alyona, то номер коллеги нет.

Дело в том, что ей не понравилось выступление FIЇNKA из-за непонятных смыслов. Пока ей не объяснили все, что пыталась передать артистка, она считала ее постановку странной. Вероятно, большинство украинцев также не до конца поняли, что хотела донести исполнительница, поэтому не отдали свой голос за нее.

"А вот FIЇNKA, честно, мне не понравился номер. Они вложили туда идею, которую если бы мне не рассказали, что это, я бы не поняла. Те спрятанные танцовщицы, это куклы мотанки, куклы-символы определенных праздников. Например, зеленая - это весна, как мавка лесная и так далее. Сама FIЇNKA была зоря, если бы она не сказала, я просто смотрю, шамаханская царица. Думаю: "Так странно". Я понимаю, что хотелось уйти от гуцульских мотивов, которые для нее типичны, но я, к сожалению, не поняла", - отметила alyona alyona.

К слову, Евровидение в этом году состоится в мае в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы шоу запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал - на 17 мая. Украину на конкурсе представят участники Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее представитель Италии отказался от участия в Евровидении-2025. Певец OLLY вышел на связь и объяснил, что зашел с дистанции из-за ранее запланированного весеннего концертного тура. В стране выбрали другого артиста, который выступит в мае на международной арене.

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