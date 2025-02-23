Певец OLLY вышел на связь и объяснил свое решение.

Итальянский певец и победитель Sanremo 2025 OLLY объявил, что не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2025". Исполнитель раскрыл причину своего решения, а также стало известно, появится ли Италия на шоу в этом году.

Об отказе от участия в международном конкурсе артист сообщил в Instagram. Сразу после победы в итальянском отборе он заявил, что раздумывает над участием в Евровидении. Дело в том, что задолго до этого у него был запланирован концертный тур на май, когда как раз состоится шоу. Он не хотел его отменять, поскольку все билеты раскуплены.

После недели раздумий OLLY дал окончательный ответ и объявил, что сошел с дистанции на пути к хрустальному кубку. Хотя его запланированные концерты могли быть перенесены, говорит певец, он не считает, что это было бы справедливо по отношению к его поклонникам.

Видео дня

"Надо делать то, что чувствуешь, потому что все знают, как много для меня значит быть собой, всегда. Я не думаю, что вы будете грустить, если я перенесу концерты из-за Евровидения, но я верю, что мне нужно соединиться со всем, что со мной происходит, прежде чем смотреть дальше. Решил отказаться от возможности участвовать в Евровидении, зная, что это одна из тех вещей, которые бывает только раз в жизни. Хочу поблагодарить тех, кто проголосовал за меня и дал мне возможность получить эту честь: надеюсь скоро увидеть вас на одном из моих концертов", - написал OLLY.

Как сообщает Eurovisionfun, итальянский вещатель RAI уже выбрал другого представителя страны на Евровидении. Это Lucio Corsi, который занял второе место на музыкальном отборе Sanremo 2025 с очень небольшим отрывом от победителя. Он будет выступать с песней "Volevo essere un duro". Следовательно, Италия появится на конкурсе.

"Lucio Corsi, который занял второе место в Sanremo 2025, будет представлять Италию в Базеле на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Мы благодарим победителя Sanremo 2025 и желаем OLLY долгой и успешной музыкальной карьеры, а также поздравляем Lucio Corsi с тем, что он будет представлять Италию на Евровидении", - отметили в RAI.

Напомним, ранее в сети завирусился ролик с представителем Эстонии на Евровидении, где он критикует шоу. На видео 10-летней давности Tommy Cash негативно высказывается о конкурсе и называет его ужасом.

Вас также могут заинтересовать новости: