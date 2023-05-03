В частности, Украина намерена показать, что поддержка нашего государства - это правильная сторона истории.

В рамках международного песенного конкурса Евровидение-2023, который состоится в Ливерпуле с 9 по 11 мая, от имени Украины будет проведено много различных мероприятий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники брифинга на тему: "культурные мероприятия Украины в рамках песенного конкурса Евровидение".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что украинские дипломаты отстаивают принципиальную позицию, чтобы в мире чувствовали Украину так, как ее чувствуют непосредственно украинцы, поскольку из-за российского полномасштабного вторжения песенный конкурс Евровидение-2023 нельзя провести на территории Украины.

"Motto (лозунг) этого конкурса: United by music (Объединенные музыкой). Мы это чувствуем на всех уровнях организации", - сказала Джапарова.

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Заместитель министра отметила, что Великобритания выделила 3 миллиона фунтов стерлингов для того, чтобы в Ливерпуле можно было реализовать украинские проекты. Известно, что британская сторона предоставляет украинцам бесплатно 3 тысячи билетов в рамках промо-мероприятий, посвященных проведению украинского Евровидения в Ливерпуле.

"Для того, чтобы Украину видели, об Украине узнали. Причем не просто сквозь праздник... Но в том числе о тех вызовах, которые есть сегодня", - сказала Джапарова.

Также она отметила, что в Ливерпуле в период 3-14 мая будет действовать "Украинский Бульвар" под названием Discover Ukraine (Открой Украину). На этом бульваре будут локации, посвященные украинской кухне и моде. Посетители смогут приобрести мерч, который символизирует Украину. Кроме этого, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко как амбассадор будет готовить "прекрасный борщ с копчеными грушами" и крымскотатарские чебуреки.

"Мы постараемся рассказать и показать вкусную Украину через кулинарные традиции разных регионов Украины", - сказала Джапарова.

Она подчеркнула, что Украинский институт, который налаживает международные культурные связи между людьми и институтами, готовит 24 украинских проекта, 19 из которых будут реализованы в сотрудничестве с британскими организациями и художниками.

"Но пиком такой промоции будет концерт Джамалы QIRIM", - подчеркнула Джапарова.

В свою очередь, певица Джамала, которая является победительницей Евровидения-2016, сказала, что через музыку хочет показать историю Крыма. Она начала работу над новым альбомом, в него войдут 14 старинных крымскотатарских песен, которым более 100 лет. Певица отметила, что впервые представит новый альбом на концерте в Киеве 5 мая, а затем - в Ливерпуле, 11 мая, вместе с симфоническим оркестром BBC.

"Что именно я хочу сказать своим альбомом? А сказать я хочу, что история продолжается. Вы можете забрать наши территории. Вы можете сажать наших людей каждый день в тюрьмы. Но через эти песни мы будем оживать снова и снова. И то, что Крым - это Украина, нет никакого сомнения", - подчеркнула Джамала и добавила, что уже с 6 мая ежедневно будет участвовать в событиях, посвященных Украине.

При этом, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова добавила, что Украина на Евровидении-2023 хочет рассказать, за что борется и почему это делает. И это будет позиция, которая покажет нашу позицию.

"Это позиция не просителей. А позиция того, что мы боремся, а все, кто с нами - на правильной стороне истории", - сказала она.

Напомним, ранее певица Джамала со слезами призвала думать о возвращении Крыма не ради "чебуреков и моря".

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