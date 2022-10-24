Фрагмент с ее выступлением не показали зрителям, так как она исполняла песню на русском языке.

Дочь известного композитора Константина Мелазе - Лия - стала участницей 12 сезона шоу "Голос країни". Девушка дошла до "Вокальных боев", но ее выступление не показали.

Так, программа снималась еще до 24 февраля, поэтому участники могли исполнять песни на русском языке. Но после полномасштабного российского вторжения создатели проекта решили украинизировать его, избавившись от русских песен.

Поэтому выступление Лии Меладзе и Яны Милевской в дуэте решили вырезать из эфира. Но тренер Надя Дорофеева в связи с этим приняла решение оставить двух девушек в проекте, несмотря на то, что это было выступление на вылет.

Напомним, тренер шоу "Голос країни" Оля Полякова разрыдалась в эфире из-за того, что ей пришлось отпустить одного из участников своей команды. Звезда не смогла сдержать эмоций, прощаясь с Евгением Тесленко-Пономаренко.

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