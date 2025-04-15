'Никакого романа не было': подруга Терена шокировала правдой о его отношениях с Инной Белень

Мандзюк раскрыла неожиданные подробности.

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк рассказала правду об отношениях "холостяка" Александра Терена и победительницы проекта Инны Белень.

По ее словам, никакого романа между ними не было. Мандзюк добавила, что она чаще виделась с Александром, чем он с победительницей проекта после того, как в финале вручил ей кольцо.

"Эти отношения с победительницей, в которых он не был… Он у них не был! Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела все это со стороны", — убеждает блогерша.

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В интервью Алине Доротюк Елена отметила, что Белень строила из себя жертву, когда они с Тереном сообщили о разрыве публично. Блогерша не верит ее слезам, так как никаких переживаний по поводу расставания не было.

"Я видела, что с Сашей сделали после типа расставания! Отношений, которых не было! Как вела себя победительница, как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша это сказал". А отношений нет! Такая актриса, я просто вообще в шоке сидела", — добавила Мандзюк.

Отметим, после финала 13 сезона шоу "Холостяк" Александр и Инна заявили, что они вместе. Однако вскоре пара рассталась. Между ними был конфликт, который они не смогли разрешить.

Напомним, ранее участница шоу "Холостяк" и сомелье Алина Пухальская в интервью УНИАН рассказала об участии в шоу, женской дружбе, и о хейте относительно ее профессии.

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