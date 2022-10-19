Шаманы из Пакистана ранее уже предсказывали войну.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в рамках программы "Мир наизнанку" побывал в Пакистане, где в одном из выпусков пообщался с местными шаманами. Они ответили на главный вопрос: будет ли меньше воин в мире?

После двухчасового ритуала шаман ответил: "Нет, их меньше не станет. Люди стали как кошки с собаками. У каждого есть враги".

Стоит отметить, что эта экспедиция состоялась еще задолго до полномасштабного российского вторжения, хотя война на Донбассе тогда уже шла.

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Напомним, после 24 февраля Дмитрий Комаров поставил деятельность путешественника на паузу и активно работает на информационном фронте - рассказывает и показывает ужасы, которые создают российские оккупанты своими ракетами на украинской земле.

Также телеведущий на своих страницах в соцсетях публикует видео и фото освобожденных городов Харьковщины и других регионов. Кроме того, Комаров вместе с другими небезразличными украинцами работает и в волонтерском направлении, закупая авто и другие необходимые снаряжения для украинской армии.

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