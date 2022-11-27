Организаторы рассказывают, что это самый теплый проект осени на украинском телевидении, который точно не оставит никого в стороне.

Уже сегодня, 27 ноября, в 21:00 зрителей телеканала ТЕТ ждет грандиозная премьера спешл-эпизода шоу "Песня моей жизни" ("Song of my life") - самого популярного телевизионного проекта Финляндии, разработанного в коллаборации с украинскими командами 1+1 media и FILM.UA Group на поддержку Украины и на украинском языке.

В спешл-эпизоде певица и тренер "Голоса страны" DOROFEEVA,, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, - Михаил Романчук и Марина Бех рассказали о том, по какому принципу выбирали саундтреки своей жизни и о каких переломных моментах напоминают им эти песни.

"Я стал жить сегодняшним днем. Просто из-за того, что не уверен в том, что будет завтра. Эта песня стала особенной для меня. Совсем недавно она ознаменовала для меня очень-очень счастливый миг. До того она связана с принятием одного из важнейших решений в моей жизни", - отметил ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в свою очередь рассказал, что его песня - пример невероятного единения людей ради собственных принципов и идей:

"Эта песня о единении ради общей цели. Оккупант, кроме того, что принес большое зло в нашу страну, он подтолкнул не только Украину, но и всю Европу объединиться и вспомнить, что мы все - одна большая семья, что у нас всех общая история и, однозначно, общее демократическое будущее".

А вот певица и тренер "Голоса страны" DOROFEEVA отмечала, что песня ее жизни повлияла на написание альбома "Сенси".

"Мне кажется, что в такие темные времена для нашей страны мы все погружаемся в себя. Неважно, из какого ты уголка Европы, насколько ты популярен и кто ты есть. Мы все ищем те самые "Смыслы", то, что самое важное", - подчеркнула DOROFEEVA.

В завершение спортивная чета Михаил Романчук и Марина Бех интригуют зрителей своей лаконичностью и рассказывают:

"В выборе песни мы быстро сошлись. И это песня именно о том, без чего наши победы и достижения сложно представить".

Напомним, по правилам проекта, звезды должны "запутать" друг друга своими рассказами, и в то же время отгадать, кому принадлежит выбор той или иной песни, которые будут звучать вживую. Избранные песни, о которых по правилам шоу никто не будет знать точно и которые будут пытаться отгадать гости вместе со зрителями, будут исполнять вживую популярные украинские артисты KOLA и LAUD.

Сам эпизод – совместная разработка финского продакшн Yellow Film & TV и украинских медиакомпаний 1+1 media и FILM.UA Group. Выпуск будет транслироваться на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание Национального марафона "Единые новости". Кроме этого, приобщиться к просмотру можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA.

Организацией выступлений украинского эпизода проекта занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Смотрите "Песню моей жизни" уже 27 ноября в 21:00 на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию — транслирует Национальный марафон "Единые новости".

Справочно:

Song of my life - самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра в более 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и вместе с тем открывают нечто новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал, с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу является компания Armoza Formats.