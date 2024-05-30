Девушки не смогли найти общий язык.

На телеканале СТБ выходят выпуски развлекательного проекта "Супермама", в котором четыре мамы борятся за звание лучшей и признание психолога шоу Дмитрия Карпачова.

Нередко в проекте между участницами возникают конфликты, однако до драк доходит не так часто. Обычно мамы ограничиваются оскорблениями и низкими оценками друг для друга, однако в этот раз конфликт двух мам зашел слишком далеко.

В финале шоу они вновь начали выяснять отношения, а затем в ход пошли кулаки. Одна из участниц дала пощечину своей сопернице, а та встала со стула и ударила ее в ответ, в результате чего девушка упала вместе со стулом.

Причина конфликта неоднозначная. Девушки "наехали" на соперницу, потому что она "засранка" и бьет сына. При этом сама она отрицала это, и потому пошли в ход кулаки.

Съемочная группа бросилась разнимать девушек не сразу, а после того, как сняла это на видео.

Напомним, ранее мама-блогерша опозорилась поведением на шоу "Супермама". Она рассказала о правилах в своем доме и о том что позволяет себе и своему ребенку, однако других участниц это смутило, после чего они ее раскритиковали.

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