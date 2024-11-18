По ее словам, некоторые люди имеют искаженное понимание слова "инвалидность".

Участница 13 сезона шоу "Холостяк" блогерша Настя Анисимова, которая в третьем выпуске проекта призналась в инвалидности из-за смертельной болезни, пожаловалась на хейт.

Напомним, девушка рассказала "холостяку" Александру "Терену" Будько, что имеет вторую группу инвалидности и у нее нет гормона стресса. Ей диагностировали хроническую почечную недостаточность или болезнь Аддиссонова еще в 11 лет. Первыми признаками редкого заболевания стали резкая потеря веса и изменение цвета кожи. Теперь Настя вынуждена постоянно принимать лекарства в течение всей жизни.

Однако не все зрители, по словам Анисимовой, смогли понять ее проблему. Более того, некоторые люди начали писать оскорбительные комментарии участнице в личные сообщения.

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"Многим стало смешно, от того, что как визуально здоровая девушка, сказала, что имеет инвалидность второй группы, хотя ни одна из болезней или физических недостатков не может быть высмеяна или обесценена. Болезнь Аддисона также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью", именно из-за изменения цвета кожи. Простыми словами, эта болезнь возникает, когда надпочечники не продуцируют гормон стресса "кортизол". Без него, к сожалению, жизнь человека невозможна, а дефицит этого гормона заметен сразу, потому что человек начинает таять на глазах", - пояснила Настя в своем Instagram.

Поэтому девушка призвала быть осторожными с высказываниями и больше читать об организме человека.

"Никогда не нужно судить здоровье человека только по его внешнему виду и обесценивать чужое горе. А я всем очень сильно советую почитать книги по биологии и анатомии, потому что знать свой организм - это очень важно".

Напомним, недавно участница "Холостяка-13" эмоционально прокомментировала "слив" блогера относительно ее бойфренда.

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