Анастасия подчеркнула, что информация "невероятно искажена".

Участница романтического реалити "Холостяк-13" таролог Анастасия Юзьвак, прокомментировала недавние слухи, что она находилась в отношениях с богатым мужчиной, когда шла на проект.

После того, как известный украинский блогер опубликовал совместные фото Анастасии и ее избранника с отдыха в сети, девушка решила расставить все точки над "і". Она подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

"Этот "папик" как вы сказали - это мой бывший парень, с которым у меня были серьезные отношения более двух лет, с которым мы разошлись уже давно. Фото взяты из моего Telegram-канала и проверяйте даты, когда я их постила перед тем, как создавать такие видео. Во время отношений с ним я невероятно выросла как человек, поэтому я ценю время, которое провела с ним. Поэтому и не удалила фото. Для меня невероятно ценно то, как я развивалась рядом с тем мужчиной, и то как вы подали эту информацию не имеет ничего общего с реальностью. Вау, нашли фото в моем телеграме? Я их поэтому и не удаляла, потому что не скрываю своего прошлого. Это и является показателем искренности для меня", - написала Анастасия в своем Instagram.

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А на упреки блогера о том, что Юзьвак хочет только медийности и ее содержит состоятельный бойфренд, она ответила так:

"Меня содержат родители на данный период жизни, и я открыто об этом говорю".

К слову, в этом году главным героем шоу "Холостяк" стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. За его сердце на проект пришли бороться 13 участниц, однако после трех выпусков реалити девушек остались уже 9.

Напомним, ранее стало известно, как прошел третий выпуск шоу и с кем из участниц попрощался "Терен".

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