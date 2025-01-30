Абие рассказала, какая неприятная ситуация произошла с ней, когда она прошла в лонглист конкурса.

Украинская певица Абие, она же Наталья Шевченко, которая прошла в финал Национального отбора на "Евровидение-2025", рассказала о досадном инциденте, который произошел с ней недавно. Девушка получила серьезную травму, которая бы могла повлиять на ее выступление на конкурсе.

В интервью для издания "РБК-Украина" участница шоу рассказала, что в декабре, когда она попала в лонглист Нацотбора, она получила травму. На исполнительницу прыгнула кошка и поцарапала ей лицо, в частности, животное ударило лапой по левому глазу Абие.

Вследствие этого у артистки возникли проблемы со зрением. Обратившись с этой проблемой к врачам, она не получила никаких прогнозов, поскольку они сами не знали, сможет ли девушка снова видеть.

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"Когда я узнала, что я в лонглисте, именно тогда у меня произошла ситуация очень досадная и ужасная. Мы эвакуировали из Сумской области кошку и привезли ее домой. А у меня живет еще одна кошка, которую мы забрали из приюта в начале полномасштабной войны. Она взрослая, но психика у нее травмирована. И они не сумели привыкнуть друг к другу. А та кошка, которая живет с нами эти годы, она решила мне отомстить. Я обратилась к врачам, был долгий путь. Сложно было с тем, что травма очень серьезная и врачи не давали абсолютно никаких прогнозов", - подчеркнула артистка.

За неделю лечения ситуация улучшилась, и зрение постепенно начало возвращаться. Наталья надеется, что через несколько месяцев она полностью восстановится после травмы. Однако царапина кошки повлияла не только на зрение, но и на возможность певицы исполнять песни.

Дело в том, что во время лечения, которое совпало с прослушиваниями в рамках Нацотбора, у конкурсантки также началась аллергия на лекарства. Из-за сильных отеков она не могла петь, поэтому ее участие в Нацотборе было под угрозой.

"Уже через недельку мы увидели положительную динамику, все отделение было в восторге. Все очень рады были, что есть эта динамика, потому что действительно я могла потерять полностью зрение. Но сейчас вижу на 50% и динамика положительная, глаз заживает. Надеюсь, что через полгода я буду видеть еще лучше. Но во время прослушиваний, когда было лечение, на лекарства началась аллергическая реакция. И были отеки Квинке, потому что неправильно тогда в экстренных условиях подобрали препарат. Врачи мне говорили, что я не буду петь с такой травмой и таким отеком, но я сказала, что все же буду. Так и произошло", - поделилась певица.

К слову, Абие планирует победить в Нацотборе и представить Украину на Евровидении с песней "Дім". Девушка впервые участвует в таком конкурсе. За первое место в финале 8 февраля она будет соревноваться с другими девятью участниками: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA, Маша Кондратенко, Ziferblat.

Напомним, ранее стало известно, кому из участников Нацотбора иностранцы пророчат победу. Еврофаны уже определились с фаворитом среди украинских артистов.

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