Инна Дацюк также ответила, поддерживает ли связь с семьей, с которой обменивалась на неделю.

На телеканале "1+1 Украина" вышел последний выпуск 16 сезона шоу "Міняю жінку". На этот раз семьями обменялись блогерша Инна Дацюк и шахтер Оксана Макоид - мамы с кардинально разными взглядами на семейную жизнь. Одна из участниц откровенно рассказала, что изменилось в ее жизни после участия в реалити и поддерживает ли связь с другой женщиной.

Инна в интервью для сайта 1plus1 поделилась, что муж поддержал ее решение принять участие в проекте. По ее словам, для нее это был интересный опыт, а также возможность стать еще более узнаваемой в сети.

А вот что касается того, что изменилось в их с мужем отношениях, то блогерша отмечает, что она научилась первой идти на примирение с любимым и уступать ему.

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"Мой муж против публичности. Но в то же время он за то, чтобы поддерживать меня во всем! Я блогер, поэтому хотела принять участие в реалити. Поэтому муж поддержал меня, ведь это новый опыт и не буду скрывать, что это узнаваемость. Он мне сказал: "Чего не сделаешь ради любви". Я поняла, что нужно уметь первой мириться и искать компромиссы! Также нужно быть хитрее по-женски - за это я благодарна Анатолию, новому папе, который много общался со мной на эти темы", - поделилась Дацюк.

На вопрос о том, поддерживает ли семья Инны связь с семьей Оксаны, блогерша говорит, что да. Более того, они стали подругами и регулярно общаются. Кроме того, в соцсетях Дацюк также переписывается с дочерью Макоид.

"После окончания проекта мы сразу пошли праздновать наш обмен, долго говорили. А потом Оксана стала мне, как дальняя родственница, с которой ты каждую неделю на связи! Мы даже перед проектом списывались, потому что обе переживали. И после проекта созваниваемся. Кстати, я также общаюсь с их дочкой Лерой в социальных сетях", - добавила участница "Міняю жінку".

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