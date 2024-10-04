Мужчина ответил на вопросы подписчиков.

Недавно стала известна дата выхода нового сезона романтического шоу "Холостяк". А сегодня, 4 октября, ветеран войны и главный герой проекта Александр "Терен" Будько, открыл некоторые подробности съемочного процесса.

Пока еще не стартовали выпуски на СТБ, Терен решил пообщаться с подписчиками. Мужчину засыпали вопросами относительно участия в шоу и о его избраннице. Поэтому, на вопрос "Как держаться и не афишировать отношения?", мужчина ответил с интригой.

"Сложнее, чем я думал", - написал он, намекая, что все же нашел любовь на проекте.

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Однако подробностей решил не писать, ведь по правилам шоу Александр не имеет права рассказывать о победительнице и показывать ее публично. А вот об участии в съемках своих родных, которые знакомились с девушкой, написал с юмором. Мужчина отметил, что родители не хотели участвовать в съемках, но у них не было выбора.

"Им угрожали, что заберут меня еще на один проект, если не согласятся".

Что известно об Александре Терене

Александр Будько с начала войны стал на защиту Украины. Он был командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Однако летом 2022 года во время выполнения боевого задания получил серьезное ранение. В результате чего 28-летний мужчина потерял две ноги.

Напомним, ранее Александр Терен рассказал о трудностях во время съемок шоу "Холостяк".

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