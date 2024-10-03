Самый романтичный проект выйдет на экраны уже этой осенью.

Недавно стартовали съемки 13-го сезона романтического проекта "Холостяк". А уже сейчас стало известно, когда состоится долгожданная премьера шоу на телевизионных экранах.

В этом году впервые за всю историю проекта еще до начала кастинга и съемок был объявлен главный герой шоу, за сердце которого будут бороться десятки украинок. Им стал ветеран войны и блогер Александр "Терен" Будько.

Создатели проекта на официальной странице в Instagram разрыли дату выхода шоу. Стало известно, что "Холостяк 13" зрители увидят на экранах уже этой осенью, а именно 1 ноября. Выпуски будут выходить каждую пятницу в 19:00.

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В этом году, как и в прошлые годы, ведущим шоу останется Григорий Решетник, а вот в правилах шоу произойдут некоторые изменения. Ранее создатели проекта рассказали об одном из новых правил в соцсетях.

Что известно о новом "холостяке"

Военному 28 лет. Он с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны. За 6 месяцев службы "Терен" стал главой 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Александр получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Будько сделали протезирование. Сейчас он ведет активный образ жизни и даже стал призером международных соревнований "Игры Непокоренных".

"Терен" создал собственное шоу на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В выпусках он вместе с украинскими звездами проверяет города на инклюзивность.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, чем новый сезон "Холостяка" с "Тереном" будет отличаться от других. Ведущий ответил, чего зрителям ожидать уже этой осенью.

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