Участницы набросились на свою соперницу с обвинениями. Девушки в один голос твердили, что Саша - циничная, лицемерная и подлая.

2 декабря в эфир вышел новый выпуск романтического шоу "Холостяк". Как и полагается, эпизод не обошелся без скандалов. Было показано, как в течение шестой недели девушки ходили на свидания с Алексом, но самое неожиданное произошло на церемонии роз.

Так, девушкам предварительно предложили записать голосовые сообщения, озвучив мнение о своих соперницах. На церемонии эти сообщения транслировали, изменив голос. Обо всех участницах комментарии были спорные - говорили как хорошее, так и плохое. Однако о Саше из Харькова никто не сказал ничего хорошего. Участницы назвали ее подлой, лицемерной, обвинили во лжи. Также они заметили, что на камеру Саша пытается казаться "белой и пушистой", а в реальной жизни за кадром она злая и грубая.

Из-за обсуждения недостатков каждой из девушек разгорелся скандал. Топольский остановил церемонию роз и ушел. Он решил взять неделю, чтобы подумать и принять правильное решение. В шестом выпуске никто не покинул проект.

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Мудрая пыталась оправдываться, однако другие девушки не хотели ее слушать, и покинули зал следом за Топольским.

Отметим, что в анонсе следующего выпуска "Холостяка" показали, как Алекс Топольский выясняет отношения с Сашей, и даже довел ее до слез.

Напомним, впервые в истории "Холостяка" главный герой прервал церемонию роз и не смог сделать выбор.

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