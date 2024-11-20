В соцсетях захейтили платье Инны Белень.

Социальные сети взорвались возмущением после появления участницы 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Инны Белень в неудачном, по мнению зрителей, образе. 28-летняя волонтерка, которую уже окрестили победительницей шоу, в третьем выпуске появилась на благотворительном аукционе в темно-синем платье, которое, по мнению фанатов, совсем ей не идет и визуально добавляет лет.

Под публикацией с фотографиями Инны на Instagram-странице проекта появилось множество негативных комментариев.

Зрители не сдерживали эмоций:

Видео дня

"А платье могли красивее ей выбрать? Это капец. Молодая девушка, а сделали 40-летнюю"

"Я также обратила внимание. Платье ужасное"

"Стилисты, где вы взяли это платье? Вы, наверное, очки забыли надеть"

"Ее одели в бабское платье, сделали прическу на 45 лет, так ей нужен мужчина 50-60 лет".

"А платье могли покрасивее ей выбрать? Молодая девушка, а сделали 40-летнее"

"Эй! Стилисты, что вы курите? Где вы взяли это платье? Вы, видимо, очки забыли надеть"

В сети считают, что выбор стилистов выглядит странным и непрофессиональным. Темно-синее платье с облегающим верхом и свободной юбкой, дополненное черными босоножками на каблуках, гладкий пучок и макияж в пастельных цветах - все это вместе создает довольно "взрослый" и неинтересный образ, который совершенно не подчеркивает молодость и естественную красоту Инны.

Как бы там ни было, этот инцидент в очередной раз демонстрирует, насколько важен профессиональный подход к созданию образа. Ведь одежда и прическа могут как подчеркнуть красоту человека, так и испортить ее.

Напомним, вдова летчика Джуса осудила Терена после выгона девушки, которая потеряла мужа.

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