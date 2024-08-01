С неизменными Никитой Добрыниным и Натальей Солоник: на ТЕТ стартует новый сезон проекта 'Ближе к звездам'

Топовые артисты, популярные ведущие, талантливые актеры предстают перед зрителями в разных своих ролях - как любящие мужья и жены, заботливые родители, верные друзья, неутомимые волонтеры и сознательные украинцы.

Одно из самых рейтинговых шоу о звездах на украинском телевидении возвращается. Любимый тандем ведущих - Никита Добрынин и Натали Солоник - готов ворваться в новый сезон проекта "Ближе к звездам" и ваши воскресные утра. С 25 августа просыпайтесь не с первыми лучами солнца, а с главными звездами каждое воскресенье на телеканале ТЕТ.

"Ближе к звездам" - это еженедельный новостной тележурнал, который рассказывает об актуальных событиях из жизни украинских и мировых знаменитостей, уменьшая расстояние между ними и зрителями. В эксклюзивных сюжетах и откровенных интервью звезды открывают себя, свои отношения, дома, увлечения, планы, а также воплощают мечты других. Осуществлять мечты маленьких украинцев и устраивать встречи с кумирами уже стало доброй и очень светлой традицией проекта "Ближе к звездам", 1+1 media и фонда "Дети Героев".

В программе "Ближе к звездам" топовые артисты, популярные ведущие, талантливые актеры, лучшие юмористы, инфлюенсеры с миллионной аудиторией предстают перед зрителями в разных своих ролях - как любящие мужья и жены, заботливые родители, верные друзья, ярые спортсмены, порядочные соседи, умелые хозяева, неутомимые волонтеры и сознательные украинцы. Их жизни без света софитов раскрывают не только журналисты проекта, но и неизменные ведущие - Никита Добрынин и Натали Солоник, которые самостоятельно берут интервью.

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"Это очень непростой опыт, - делится Никита Добрынин, - Часто я лично знаком с героями наших сюжетов и интервью, со многими из них близко дружу. С одной стороны, это классно, ведь человек уже тебе доверяет и может рассказать то, о чем не готов говорить с другими. А с другой стороны, в этом большая сложность, ведь важно не превратить беседу в приторно-сладкую и комплиментарную историю. Верю, что в новом сезоне проекта "Ближе к звездам" мне удастся сохранять баланс и задавать не только приятные вопросы, а поднимать и горячие темы".

В роли интервьюеров ведущие попробовали себя еще в предыдущем сезоне проекта. Так, Анатолий Анатолич приглашал Никиту Добрынина в свой дом и делился секретами счастливого брака. Хореограф и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева не только открывала ему двери своего нового дома, но и откровенно комментировала слухи о разводе. В то время как Натали Солоник тестировала на себе духовные практики от звездной подруги TAYANNA, а за кофе с блогером Дашей Квитковой узнавала, как им с Никитой Добрыниным удается совместно воспитывать сына после развода.

Кто станет главным ньюзмейкером сезона? Кто пригласит в гости съемочную группу, чтобы показать непубличную сторону своей жизни? Чем будут поражать фанов знаменитости? Ответы на все эти вопросы готовит для вас новый сезон проекта "Ближе к звездам". Еще больше инфоповодов, звездных новостей, актуальных дайджестов, вдохновенных сюжетов, эксклюзивных интервью и новых лиц. Влюбляйтесь в жизнь и просыпайтесь с любимыми звездами с 25 августа каждое воскресенье утром на телеканале ТЕТ.

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