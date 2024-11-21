Продюсер проекта отметил, что сейчас идет экспертиза, которая поможет определить, как долго продлится восстановление помещения.

Российские оккупанты в ночь на 13 ноября нанесли очередной удар по Украине, в результате чего пострадал съемочный павильон известного кулинарного шоу "МастерШеф". К счастью, на момент обстрела люди не получили повреждений, однако было частично разрушено помещение. В команде проекта ответили, стоит ли поклонникам ожидать новый сезон и будут ли восстанавливать павильон.

Креативный продюсер и руководитель проекта Дмитрий Широбоков рассказал, каким будет производство 15-го сезона. В эфире телемарафона он отметил, что сейчас идет экспертиза последствий российской атаки. Ее результаты помогут оценить ущерб, и команда решит, когда можно начать съемки. Однако он подчеркнул, что новому сезону точно быть.

"В любом случае 15 сезон будет. И мы ждем, где он будет - или в нашем восстановленном павильоне, или в том, что мы будем вынуждены искать ему на замену", - сказал Широбоков.

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Руководитель проекта выразил надежду, что террористическое преступление оккупантов не повлияет на сроки выхода 15-го сезона шоу. Однако пока он не может назвать дату, когда начнут снимать "МастерШеф", потому что ожидает оценки экспертов.

Дмитрий подчеркнул, что на шоу ничего не изменилось. Безопасность участников, судей и съемочной команды стоит на первом месте. На момент воздушной тревоги все должны спуститься в укрытие. Если съемки 15 сезона пройдут в новом павильоне, то команда обеспечит укрытие для участников съемочного процесса, говорит Широбоков.

"Специфика наших съемок заключается в том, что если тревога раздается посреди готовки, то мы не можем продолжать наши съемки. Все это логистически сложно, но у нас нет выбора", - подчеркнул продюсер.

Напомним, ранее Эктор отреагировал на разрушение оккупантами павильона "МастерШеф". Судья шоу расстроен, но верит, что съемочную площадку отстроят.

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