Судья шоу расстроен, но верит, что съемочную площадку отстроят.

Известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво отреагировал на очередное террористическое преступление российских оккупантов. Знаменитость прокомментировал разрушение съемочного павильона проекта, который пострадал во время обстрела 13 ноября.

Как известно, захватчики нанесли удар по украинской столице в ночь на среду. Значительным разрушениям подверглась съемочная площадка "МастерШеф". К счастью, на момент атаки в павильоне не было людей, поэтому никто не пострадал.

Эктор признался, что за многие годы работы в шоу, это помещение стало для него буквально вторым домом. Понятно, что разрушение павильона стало настоящим ударом для кулинара. В своем Instagram он вспомнил все, что пережил на съемочной площадке и признался, что очень расстроен тем, что произошло накануне.

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"На этой съемочной площадке было разное: слезы, счастье, разочарование, надежды, дружба, невероятная команда. Эта площадка - мой второй дом. Как сейчас помню, когда впервые пришел сюда. Это было 15 лет назад. Я видел собственными глазами, как строят павильон, как делают декорации, как растет команда, как тысячи талантов воплощают свою мечту в жизнь. И в один момент все рушится", - написал Хименес-Браво.

По его словам, на днях создатели шоу планировали начать съемки нового сезона "МастерШефа", однако россияне испортили эти планы. Знаменитость верит, что совсем скоро павильон отстроят и он сможет вернуться к работе.

"Через несколько дней мы должны были бы начать съемку нового сезона "МастерШеф" - это 120 человек съемочной группы и 100 участников. К счастью, там было пусто и никто не пострадал. Уверен, что мы все отстроим, все восстановим. 15 сезон точно будет отснят. Потому что мы украинцы и нас не сломать никогда", - подчеркнул Эктор.

Напомним, ранее Эктор возмущенно отреагировал на шутки об уклонистах. Кулинар обеспокоен ситуацией в медийном пространстве.

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