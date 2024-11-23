Она также рассказала о трудностях, которые испытала на проекте.

Экс-участница романтического проекта "Холостяк-13" модель и ди-джей Елизавета Луцюк, которая покинула шоу в четвертом выпуске, прокомментировала свой вылет.

21-летняя девушка поблагодарила за опыт и назвала участие в шоу невероятным этапом в жизни. Однако призналась, что ей было трудно.

"На последней неделе мне было максимально тяжело, потому что, когда ты находишься в такой конкуренции и обстановке, где у тебя ограничено время общением с мужчиной, который тебе нравится, начинается полное "самокопание" в себе. И у меня постоянно появлялись мысли о том, что со мной что-то не так. На моей последней церемонии роз я действительно почувствовала боль, которая очень видна по моим глазам. Я была всегда искренней и настоящей, поэтому было очень обидно, что на этот раз тоже не сложилось", - написала Елизавета в своем Instagram.

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Она также добавила, что не держит обид на Александра Терена и принимает его выбор.

"Это нормально, когда у вас не возникает коннект, поэтому я продолжаю дальше развиваться, счастливо жить жизнь и, конечно, давать возможность себе влюбляться и строить новые отношения".

К слову, после вылета Елизаветы на проекте осталось 8 девушек, которые продолжают бороться за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько.

Напомним, ранее участница "Холостяка", которая покинула шоу, отреагировала на решение Терена.

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