Анна Богдан сообщила печальную новость.

Победительница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан шокировала новость о том, что они с главным героем Михаилом Заливако расстались.

Девушка написала на своей странице в Instagram, что ей поступает много вопросов от поклонников, где сейчас Миша и почему он не "светится" в ее соцсетях.

Поэтому Богдан решилась раскрыть правду об их отношениях. По ее словам, они решили расстаться.

"Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые бы меня просто разбили еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить. Спасибо, что все это время были с нами и волновались за нашу пару", - написала Анна.

Также она попросила поклонников не спрашивать, что стало причиной их разрыва.

"Дайте мне возможность прожить в своей тишине", - подытожила девушка.

Сам Михаил Заливако пока никак не прокомментировал разрыв с Богдан. Более того, последний его пост в Instagram датирован 7 мая.

Напомним, ранее Анну Богдан раскритиковали за откровенное фото в День вышиванки.

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