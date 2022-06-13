Поклонники уверены, что пара встречалась по сценарию.

Главный герой 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако расстался со своей возлюбленной Анной Богдан, которая победила в этом сезоне.

После проекта пара начала жить вместе. Они много путешествовали и проводили время вместе. По их социальным сетям было понятно, что пара счастлива вместе, им хорошо и комфортно находиться друг с другом.

Вчера, 12 июня, неожиданно для всех поклонников Богдан сообщила о разрыве с Заливако. При этом девушка не назвала причину. Фанаты шоу предположили, что их отношения были прописаны сценарием и никакой любви между ними не было.

"Вы все подурели во время войны", "Анют, только не говори, что это был просто сценарий для зрителей, потому что шоу вообще скоро потеряют свою актуальность", "Как это все глупо", "Предсказуемо. Жаль", "Время контракта закончилось и все", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" Анна Богдан сообщила о разрыве с Михаилом Заливако.

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