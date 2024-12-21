Судья проекта поделился трогательным видео в сети, на котором показал, как изменилась съемочная площадка за месяц после обстрела.

Месяц назад российские оккупанты нанесли удар по Киеву, в результате чего пострадал съемочный павильон известного украинского шоу "МастерШеф". Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво показал, как отстроили площадку и ответил, ждать ли нового сезона шоу.

Как известно, россияне в ночь на 13 ноября обстреляли столицу, из-за чего был частично разрушен павильон. К счастью, на момент атаки поблизости не было людей, поэтому никто не пострадал.

В своем Instagram Эктор сообщил радостное известие. Оказалось, что съемочную площадку реконструировали и зрители совсем скоро увидят 15-й сезон "МастерШефа". На видео, которое опубликовал судья, видны сначала ужасающие кадры разрушенного павильона. В этом помещении происходило немало событий: участники шоу побеждали, осуществляли свои мечты, порой разочаровывались и даже находили друзей.

"Они пытаются нас сломать. А мы встаем из пепла и делаем еще лучше. Мы дождались", - говорится в описании к видео.

После этого появляются кадры нового отстроенного павильона. Невозможно не заметить, что площадка стала еще лучше и современнее. На ролике также засветились, кроме Хименеса-Браво, судьи Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Вместе они празднуют старт съемок нового сезона "МастерШефа".

"Камера, мотор... 15 сезон - старт", - лаконично сообщил о начале нового сезона Эктор.

Напомним, ранее Эктор прокомментировал разрушение оккупантами павильона "МастерШеф". Он признался, что был очень расстроен из-за случившегося.

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