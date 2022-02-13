Певица призналась, что готова к конкуренции.

Украинская певица Надя Дорофеева стала одной из тренеров 12 сезона вокального шоу "Голос страны". В соседнем красном кресле сидит ее наставник и продюсер Потап, с которым ей приходится конкурировать.

В эксклюзивном интервью УНИАН звезда призналась, что готова к конкуренции, так как ей в первую очередь нужно думать о своей команде.

"Наверное, в этом плане мне сложнее всего (соперничать с Потапом, - УНИАН). Непросто конкурировать с Потапом, которого я очень люблю и уважаю. С одной стороны – об этом нужно все время помнить, но с другой – думать в первую очередь о своей команде, а не о наших отношениях. Я готова конкурировать и сделаю все, чтобы мои участники смотрелись достойно. И мне было бы приятно, если бы Потап мной гордился", - сказала Дорофеева.

Напомним, на "Голосе страны" произойдет первое предложение руки и сердца, а Потап заинтригует всех.

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