Потап расскажет, когда его дуэт с женой Настей Каменских вернется на сцену.

В воскресенье, 13 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1 покажут новый эпизод шоу "Голос страны". Зрителей ждет первое в истории украинского "Голоса" предложение руки и сердца от участника "слепых прослушиваний".

На сцену выйдет 16-летняя Диана Матвийчук. Девушка поет в церковном хоре с самого детства и мечтает стать первой в Украине певицей в жанре госпел. Вокалистка споет трек "Там, куди я йду" и вдохновит тренеров на откровенные рассказы о своем прошлом.

Так, звездная наставница шоу Оля Полякова шокирует коллег признанием: "Когда мне было 16 лет, я пела в церкви. Я тогда была студенткой музыкального училища и мы всем потоком ходили и пели либо утреннюю, либо вечернюю службу", - поделилась она.

Также в четвертом эпизоде "Голоса страны" телезрителей ждет признание Потапа, который расскажет, почему дуэт Потап и Настя поставили на паузу и когда они вернутся на сцену.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали Потап, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Оля Полякова. Ведущие проекта - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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